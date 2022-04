Corona-Update: Keine kostenlosen PCR-Tests für bestimmte Gruppen mehr

Fast alle Corona-Maßnahmen enden am Sonntag. Schon heute gibt es eine Neuerung für Schwangere und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Sie bekommen keine kostenlose PCR-Tests mehr, teilt das Hofer Landratsamt mit. Hintergrund ist, dass eine Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und dem Freistaat nicht verlängert wird. Einige Teststellen fallen ab sofort komplett weg – zum Beispiel im Saale-Orla-Kreis aber auch das vogtländische Testzentrum in Treuen im Vogtland. Der Saale-Orla-Kreis verschickt außerdem keine Genesenen-Bescheinigungen mehr. Wer eine braucht, muss sich die künftig wieder in den Apotheken ausstellen lassen.

Bei Rosenthal am Rothbühl in Selb läuft heute von 12 bis 16 Uhr wieder eine offene Impfaktion, genauso wie in den Arztpraxen von Dr. Häusinger und Dr. Gebert in Lichtenberg und Berg von 8 bis 11 Uhr.