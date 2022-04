Corona-Update: Keine Impfmöglichkeiten über Ostern

Falls ihr euch vor dem Besuch bei der Familie nochmal auf Corona testen lassen wollt, dann könnt ihr das über die Osterfeiertage an unterschiedlichen Teststellen in der Euroherz-Region tun. Das Testzentrum in der Hofer Freiheitshalle hat auch über Ostern von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die gesamte Übersicht findet ihr auf unserer Website.

Beim Impfen sieht es allerdings anders aus. Das Impfzentrum in Helmbrechts und auch die Außenstelle in Hof haben über die Feiertage geschlossen. Es gibt auch keine Impfaktionen in Arztpraxen. Die nächste Impfmöglichkeit gibt es am Dienstag in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert in Berg und Lichtenberg. Dann hat auch das Impfzentrum in Helmbrechts wieder geöffnet, und zwar von 10:15 bis 14:15 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

