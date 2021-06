Corona-Update: Keine Corona-Patienten mehr im Klinikum Fichtelgebirge

Die Corona-Lage in der Euroherz-Region hat sich deutlich entspannt, das zeigt sich auch in den Krankenhäusern. Wie das Landratsamt Wunsiedel meldet, sind im Klinikum Fichtelgebirge keine Betten mehr mit Corona-Patienten belegt. Aus dem Landkreis Tirschenreuth gibt es auch gute Nachrichten: Dort sind seit dem vergangenen Freitag keine Corona-Neuinfektionen mehr aufgetreten. In der Stadt Hof machen sich die niedrigen Zahlen im Öffentlichen Personennahverkehr bemerkbar. Die Stadtbusse fahren seit heute wieder im regulären Takt, also alle 15 oder 30 Minuten. Die aktuelle Situation spiegelt sich auch in den Inzidenzwerten wieder, die liegen in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth, sowie im Vogtlandkreis im einstelligen Bereich. In der Stadt Hof liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 15 und im Landkreis Hof bei 28. Die 7-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis liegt bei rund 25. Weil dort auch die Nachfrage nach Corona-Tests abnimmt, verkürzt das Testzentrum in Gefell seine Testzeiten ab dieser Woche um eine Stunde. Es ist nun jeweils donnerstags von 16 bis 18 Uhr besetzt.