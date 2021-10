Corona-Update: Keine Besucherobergrenzen bei 2G-Veranstaltungen in Sachsen

Die Schülerinnen und Schüler im bayerischen Teil der Euroherz-Region müssen schon länger keine Maske mehr im Unterricht tragen. Ab dem 8. November – also in der zweiten Woche nach den Herbstferien – fällt diese Maskenpflicht auch in Sachsen weg. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor, die das Kabinett heute beschlossen hat. Außerdem sind Weihnachtsmärkte ohne die 3G-Regel erlaubt. Bei Großveranstaltungen gibt es ab Donnerstag keine Besucherobergrenzen mehr, wenn die 2G-Regel gilt, also nur geimpfte oder genesene Menschen rein dürfen.

Die bayerische Staatsregierung steht unterdessen der Aufhebung der epidemischen Lage nationaler Tragweite skeptisch gegenüber:

So Staatskanzleichef Florian Herrmann. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte angekündigt, die epidemische Lage am 25. November auslaufen lassen zu wollen.