Corona-Update: Kaum Änderungen bei den Maßnahmen in Bayern und Sachsen

Die Inzidenzen sind zwar immer noch vergleichsweise hoch, trotzdem bleibt es in Bayern beim Corona-Basisschutz. Das hat die Kabinettssitzung ergeben. Die Staatsregierung hat ihre Corona-Schutz-Verordnung um vier Wochen verlängert. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiterhin nur noch im ÖPNV und in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen. In diesen Einrichtungen bleibt es auch bei der Corona-Testpflicht. In Schulen und Kitas in Bayern fallen die Tests dagegen aber der kommenden Woche weg. Auch der Freistaat Sachsen hat seine Schutzverordnung bis zum 28. Mai verlängert. Es gibt nur minimale Anpassungen. So dürfen Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen fortan auch einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Verordnung tritt am kommenden Sonntag in Kraft.