Corona Update: Isolationspflicht entfällt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat es gegenüber der BILD Zeitung schon angekündigt, jetzt ist es fix: In Bayern entfällt die Corona-Isolationspflicht. Also damit auch für euch in Oberfranken und der Oberpfalz. Das gilt ab kommenden Mittwoch, den 16. November, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek mitteilt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr zuhause bleiben, wenn ihr positiv auf Corona getestet seid. Als Grund nennt Holetschek die veränderte Pandemie-Lage. Jetzt sei Zeit für mehr Eigenverantwortung. Positiv Getestete müssen aber außerhalb der eigenen Wohnung eine Maske aufsetzen. Es gilt laut Holetschek weiter der Grundsatz: Wer krank ist, bleibt zuhause.

Die Corona-Lage ist aktuell kaum vergleichbar mit dem vergangenen Herbst: Mit Inzidenzwerten zwischen 258 und 306 im Raum Hof und Wunsiedel sowie im Landkreis Tirschenreuth ist das Infektionsgeschehen deutlich entspannter als letztes Jahr zu der Zeit.

Die aktuellen Inzidenzwerte für unser bayerisches Sendegebiet:

Landkreis Hof: 257,7

Stadt Hof: 285,9

Landkreis Wunsiedel: 306,4

Landkreis Tirschenreuth: 259,6