Corona Update: Inzidenzwerte in der Euroherz Region weiter auf Niedrigniveau

Seit mehr als zwei Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder an. Das RKI meldet heute eine bundesweite Inzidenz von 13,6. In der Euroherz Region halten sich die Zahlen bisher aber weiter auf einem niedrigen Niveau.

Den höchsten Inzidenzwert meldet heute der Landkreis Wunsiedel mit 5,5. Hier sind zuletzt zwei neue Fälle aufgetreten. Ebenfalls wieder angestiegen, ist die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Hof, mit einem Wert von 2,2. Unveränderte Werte im Vergleich zum Vortag, meldet der Landkreis Tirschenreuth mit 2,8, der Landkreis Hof mit 2,1, der Saale Orla Kreis mit 1,2 und auch der Vogtlandkreis mit einem Wert von 0,9.