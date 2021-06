Corona Update: Inzidenzwert in Hof unter 10

In Hof braucht ihr vor dem Biergarten-, Theater- oder Ladenbesuch ab heute (MI) keinen Coronatest mehr machen, aber bald dürften sogar noch mehr Erleichterungen anstehen: Der Inzidenzwert liegt laut Robert Koch-Institut heute bei rund 9. Gefallen ist er auch im Vogtland, auf 14 und im Landkreis Wunsiedel auf 12. Der Landkreis Tirschenreuth liegt konstant bei 11.

Gestiegen ist der Wert nochmal im Landkreis Hof, hier steht die Inzidenz heute bei 60 – am Freitag will das Landratsamt entscheiden, wie es mit dem Schulunterricht nach den Pfingstferien weitergeht. Im Saale-Orla-Kreis ist die Inzidenz auch leicht gestiegen, nämlich auf rund 67. Nichtsdestotrotz können die Bürger dort ab heute wieder ins Freibad oder den Biergarten gehen. Außerdem ist dort Click and Meet möglich.