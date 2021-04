Corona Update: Inzidenzen in Stadt und Landkreis Hof wieder unter 300

Auch wenn der Inzidenzwert im Saale Orla Kreis gesunken ist – mit einem Wert von 403 bleibt der Landkreis an der bundesweiten Spitze. Auch in Stadt und Landkreis Hof ist die 7-Tage Inzidenz jeweils gesunken. So meldet die Stadt einen Wert von 268 – der Landkreis 266. Jedoch ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit 70 Personen sehr hoch. Fünf weitere Menschen sind zudem im Zusammenhang mit Corona verstorben. Im Vogtlandkreis zeigt sich ebenfalls eine leichte Verbesserung – der Inzidenzwert liegt heute bei 249. Im Landkreis Tirschenreuth steigt der Inzidenzwert leicht auf 75 an. Der Landkreis Wunsiedel bewegt sich weiterhin bei einem Wert um 100. Wie das Landratsamt mitteilt, bleibt das Impfzentrum heute, morgen und auch am Wochenende geschlossen. Der Grund: Es gibt derzeit keinen Impfstoff.