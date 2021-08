Corona-Update: Inzidenzen in der Region steigen leicht

Während sich in den Wintermonaten Autoschlangen vor den Corona-Testzentren gebildet haben, nehmen aktuell immer weniger Menschen das Test-Angebot in Anspruch. Das Robert-Koch-Institut habe festgestellt, dass die PCR-Tests beim Arzt in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen sind. Das RKI rät deshalb dazu, dass sich auch Geimpfte testen lassen, wenn sie leichte Grippesymptome aufweisen.

Vor allem in der Stadt Hof zeigt sich, dass immer wieder Menschen positiv auf das Virus getestet werden. Hier liegt die Inzidenz heute bei 26. Im Landkreis Hof liegt der Wert bei 9, genauso wie im Landkreis Wunsiedel. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Tirschenreuth ist auf knapp 21 geklettert. Der Vogtlandkreis verzeichnet einen Wert von rund 5, der Saale-Orla-Kreis von 7.