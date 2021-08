Corona-Update: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis steigt wegen Reiserückkehrern

Aktuell gibt es in Stadt und Landkreis Hof 11 aktive Corona-Fälle. Drei Personen haben sich sogar mit der ansteckenderen Delta-Variante infiziert. Das hat das Labor bei den zuletzt gemeldeten Fällen festgestellt. Die Inzidenz im Landkreis liegt heute bei 2 und in der Stadt bei rund 11. Der Saale-Orla-Kreis rechnet unterdessen damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz morgen in den zweistelligen Bereich klettert. Das Landratsamt führt den Anstieg vor allem auf die Reiserückkehrer zurück. Das Gesundheitsamt beschäftigt aktuell eine Reisegruppe aus Kroatien, aus der schon 18 Reisende positiv auf das Virus getestet wurden. Fünf von ihnen kommen aus dem Saale-Orla-Kreis. Die Inzidenzen im Landkreis Wunsiedel und Tirschenreuth, sowie im Vogtlandkreis sind aktuell alle im einstelligen Bereich.