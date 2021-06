Corona-Update: Inzidenz im Landkreis Hof nur noch einstellig

Immer mehr deutsche Städte und Landkreise verzeichnen mittlerweile eine 7-Tage-Inzidenz von 0, darunter ist auch weiterhin der Landkreis Tirschenreuth. Allerdings wurde dort jetzt wieder ein neuer Fall gemeldet. Im Hofer Land gibt es keine Neuinfektionen. Die Inzidenz im Landkreis Hof ist heute einstellig mit einem Wert von 9,7. Der Landkreis Wunsiedel liegt heute bei 4 und der Vogtlandkreis bei knapp 2. Wegen der niedrigen Inzidenz öffnet auch das Rathaus in Plauen wieder für Besucher. Nur im Einwohnermeldeamt müsst ihr vorerst weiter Termine vereinbaren. In einer Kabinettssitzung hat sich der Freistaat Sachsen heute auch auf die weitere Impfstrategie geeinigt. Demnach werden die 13 Impfzentren in Sachsen – und auch die mobilen Impfteams – bis Ende September in Betrieb bleiben. Im September sollen dadurch hauptsächlich die Zweitimpfungen abgesichert werden.