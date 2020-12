Corona-Update: ingesamt weniger Neuinfektionen in der Region – Ausnahme: Hofer Land

War es in den vergangenen Wochen fast ausschließlich das Vogtland, das täglich die höchsten Corona-Neuinfektion in der Euroherz-Region gemeldet hat, ist es heute das Hofer Land. Stadt und Landkreis haben es an diesem Tag mit 95 neuen Fällen zu tun. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt damit Stand heute bei 366, im Landkreis wieder bei über 200. Demnach gelten dort jetzt wieder strengere Regeln. Im Landkreis ist außerdem eine Seniorin an Corona verstorben.

Der Vogtlandkreis meldet dagegen 78 Neuinfektionen – und zwar über das gesamte Wochenende und den heutigen Tag. Auch das Landratsamt in Tirschenreuth hat die Zahlen das letzte Mal am Freitag veröffentlicht. Seitdem sind 31 weitere Menschen positiv getestet worden – davon heute lediglich fünf. Die Klasse 5b der Mädchenrealschule in Waldsassen muss aber in Quarantäne. Auch im Landkreis Wunsiedel sind wieder Schulen betroffen. Welche das sind, könnt ihr unten nachlesen. Insgesamt sind im Landkreis heute 17 neue Fälle dazugekommen.

Aus der Pressemitteilung des Landkreises Wunsiedel:

„Im Einzelnen handelt es sich um eine Schülerin der Mittelschule Marktredwitz. Kontaktpersonen sind 17 Schüler und 3 Lehrkräfte.

Positiv getestet wurde auch ein Schüler des Beruflichen Schulzentrums Marktredwitz-Wunsiedel. Kontaktpersonen sind 27 Schüler und drei Lehrkräfte.

Betroffen ist eine Schülerin der Klasse 3 der Grundschule Kirchenlamitz. Kontaktpersonen sind 19 Schüler und 1 Lehrkraft.

Zudem die Grundschule Thiersheim. Ein Schüler der 4. Jahrgangsstufe wurde positiv getestet. Kontaktpersonen sind 22 Schüler und drei Lehrkräfte.“