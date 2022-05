Corona-Update: Impfzentrum zieht von Waldsassen nach Tirschenreuth

Derzeit lassen sich nur wenige Menschen gegen Corona impfen. Immerhin sind die Infektionszahlen relativ niedrig, und viele Menschen sind vollständig geimpft oder lehnen eine Impfung kategorisch ab. Das und die geplanten Umbaumaßnahmen am ehemaligen Krankenhaus in Waldsassen führen dazu, dass das Impfzentrum im Landkreis Tirschenreuth umzieht. Ab nächstem Mittwoch (25. 5.) befindet sich das Impfzentrum am Marktplatz in Tirschenreuth. Für die Vorbereitungen des Umzugs muss das aktuelle Impfzentrum von heute (MI, 18.05.) bis Freitag geschlossen bleiben. Samstag, Sonntag und Dienstag ist das Impfzentrum in Waldsassen aber nochmal geöffnet.