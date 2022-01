Corona-Update: Impfzentrum Helmbrechts impft wieder ohne Termin

Ende Februar soll mit dem Impfstoff von Novavax ein weiteres Vakzin gegen das Corona-Virus hierzulande zur Verfügung stehen. Bis dahin gibt es weiter die Möglichkeit, sich mit den bekannten Impfstoffen impfen zu lassen. Das Impfzentrum in Helmbrechts macht das ab sofort auch wieder ohne Termin. Nur für Kinderimpfungen braucht es einen, da sie einen speziellen Impfstoff bekommen, für den es einen organisatorischen Vorlauf braucht.

Als Alternative könnt ihr auch die Sonderimpfaktionen ohne Anmeldung nutzen. Heute geht das von 11 bis 17 Uhr in der Freiheitshalle Hof und von 12 bis 17 Uhr in der Sport- und Festhalle in Neustadt an der Orla. Im Rosenthal-Outlet-Center in Selb können sich außerdem alle ab 30 Jahren jetzt immer am Wochenende und montags von 8 bis 15 Uhr mit dem Impfstoff von Moderna impfen lassen.

Impfwillige ohne Termin können Montag bis Freitag von 10:15 Uhr bis 14:15 Uhr und von 15:00 Uhr bis 17:30 zum Impfzentrum in der Gustav-Weiß-Straße 7 in Helmbrechts kommen.

Impfungen von Kindern ab fünf Jahren hingegen finden weiterhin ausschließlich nach vorheriger telefonischer Anmeldung über die Impfhotline 09281/57-777 (erreichbar Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr) statt.