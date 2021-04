Corona-Update: Impfzentrum der Bundeswehr kommt ins Hofer Land

Bei den Corona-Impfungen ist die Region deutlich schneller als andere Regionen. Im Landkreis Wunsiedel können sich noch über 60-Jährige für die Sonderlieferung von Astrazeneca anmelden. Im Hofer Land sind bereits alle Dosen vergeben. Künftig soll noch mehr Tempo ins Impfen kommen. Ein Impfzentrum der Bundeswehr soll im Raum Hof entstehen. Das teilte das Gesundheitsministerium im Landtag mit. Damit will der Freistaat die hohen Infektionszahlen in den Griff kriegen. Hof liegt an der Spitze Deutschlands mit einer Inzidenz von 560, der Landkreis auf Platz drei mit 450. Das Vogtland liegt auf Platz sechs mit 327. Das Testangebot nehmen die Menschen dort gut an, auffällig ist allerdings, dass bei Kindern doppelt so oft ein positives Ergebnis rauskommt.

Sachsen und Bayern haben unterdessen die Corona-Regeln bis zum 9. Mai verlängert. Damit steht nun auch die Amateurfußballsaison endgültig vor dem Abbruch. Der Bayerische Fußball-Verband will aber noch die Vereine darüber abstimmen lassen. Die Grenzkontrollen an der tschechischen Grenze laufen außerdem nach dem morgigen Tag aus. Eine Verlängerung ist nicht geplant.