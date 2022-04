Corona Update: Impfzentrum Adorf schließt

In unserem bayerischen Sendegebiet müsst ihr bei einer Corona-Infektion ab sofort nur noch fünf Tage in Quarantäne. Kontaktpersonen müssen sich gar nicht mehr isolieren.

Und auch beim Thema Corona-Impfungen werden die Maßnahmen hier in der Region zurückgefahren – schließlich stagnieren die Impfzahlen und Erstimpfungen finden so gut wie gar nicht mehr statt. Das Impfzentrum in Adorf ist jetzt geschlossen. Das teilt das Landratsamt Vogtlandkreis mit. Wollt ihr euch doch noch impfen oder beraten lassen, ist das in den Impfzentren Treuen/Eich und in Plauen in der Europaratstraße 5 möglich.

Das Impfzentrum Treuen/Eich hat von Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 18

Uhr geöffnet, Plauen von Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Über das

Terminbuchungssystem können Sie unter einen Termin buchen: https://sachsen.impfterminvergabe.de