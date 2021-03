Corona Update: Impfungen im Vogtland für alle Bürger*innen über 18

Weil die Inzidenzwerte im Vogtland wieder in die Höhe schießen, sollen schon bald alle Einwohner ab 18 Jahren gegen das Corona Virus geimpft werden. Das hat Gesundheitsministerin Petra Köpping mitgeteilt. Die 7 Tage Inzidenz des Vogtlandkreises liegt heute bei 251. Für die neue Impfstrategie muss die Impfverordnung des Bundes geändert werden – dies wird am Donnerstag erwartet. Außerdem soll ab Mittwoch in Plauen ein weiteres Impfzentrum für ca. 500 Impfungen am Tag eröffnet und zehn Impfbusse eingesetzt werden. Auch einige Hausärzte im Vogtland sollen die Impfungen künftig durchführen dürfen.

Auch in der restlichen EH Region sind die Zahlen weiter hoch. Die Stadt Hof ist mit einer 7 Tage Inzidenz von 338 weiterhin auf Platz 1 im bundesweiten Ranking. Wie die Stadt mitteilt, gilt ab morgen eine neue Allgemeinverfügung. Bisherige Regelungen werden fortgesetzt. Hinzugekommen ist jetzt unter anderem, dass Kunden auch beim Abholen von Speisen und Getränken künftig FFP2 Masken tragen müssen. Der Landkreis Hof liegt bei 139. Im Landkreis Wunsiedel sinkt die Inzidenz leicht auf 283 – 20 Neuinfektionen sind hier dazugekommen. Der Saale Orla Kreis und der Landkreis Tirschenreuth liegen knapp über einem Inzidenzwert von 200.