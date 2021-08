Corona Update: Impfungen für Kinder & aktuelle Zahlen

Beim Blick auf die Coronazahlen des Robert Koch-Instituts fällt heute Morgen auf: Die weißen Flecken auf der Deutschlandkarte werden weniger, mit steigenden Inzidenzen färbt sich auch die Karte wieder dunkler ein.

Auch in der Euroherz-Regionen sind die Inzidenzen teils gestiegen: In der Stadt Hof liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 10,9. Im Saale-Orla-Kreis steigt sie auf 5 und im Vogtland auf 0,9. Stabil sind die Zahlen in den Landkreisen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth geblieben (3,2 – 2,8 – 8,3).

Wie berichtet, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt auch allen Kindern ab 12 Jahren Impfungen ermöglichen, damit sie nach den Ferien sicher in die Schulen zurückkönnen. Genug Impfstoff für alle sei jedenfalls vorhanden. Von der Ständigen Impfkommission gibts nach wie vor keine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche, lediglich bei Vorerkrankungen. Andere Länder impfen bereits jüngere Menschen.

Für Schüler in der Euroherz-Region haben die Impfzentren hier ja bereits Impfaktionen angeboten. Trotzdem sind Eltern als auch Kinderärzte weiterhin unschlüssig, wie sie mit Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche umgehen sollen.

Zudem sollen ab September Auffrisch-Impfungen für Ältere und Kranke angeboten werden.