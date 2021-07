Corona-Update: Impfung am Hofer Untreusee

61 Prozent der Einwohner in Stadt und Landkreis Hof sind schon vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Jetzt geht es mit den Impfungen aber nur noch schleppend voran. Die Verantwortlichen der Impfzentren in der Euroherz-Region starten deshalb immer öfter Sonderimpfaktionen. Heute könnt ihr euch zum Beispiel noch bis 18 Uhr bei einem Ausflug am Hofer Untreusee impfen lassen. Ihr könnt zwischen den Impfstoffen von BionTech und Johnson&Johnson wählen. Im Impfzentrum in Hof braucht ihr heute auch keinen Termin.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Hof liegt heute übrigens bei rund 9 und im Landkreis Hof bei 3. Dort gibt es auch einen neuen Corona-Fall. Die Inzidenz im Landkreis Wunsiedel liegt bei 4. Der Vogtlandkreis verzeichnet einen Wert von nur 0,4.