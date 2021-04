Corona-Update: Impftermine im Landkreis Tirschenreuth bald für Über 60-Jährige

Es ist seit Tagen das gleiche Bild: Auf der Corona-Inzidenz-Liste steht die Euroherz-Region deutschlandweit ganz oben: Die Stadt Hof führt sie weiter mit 587 an, der Landkreis Hof liegt auf dem dritten Platz mit 451. Gleichzeitig ist auch die Impfquote im bundesweiten Vergleich mit über 23 Prozent deutlich höher. Die zusätzlichen Astrazeneca-Impfdosen sind fast alle vergeben. Noch können sich dafür alle ab 18 Jahren anmelden. Auch der Landkreis Tirschenreuth hat eine Zusatzlieferung bekommen. Dafür sind allerdings alle Termine bereits ausgebucht. Dafür sollen schon bald die Menschen der dritten Priorisierungsgruppe drankommen, also über 60-Jährige. Die Inzidenz ist mit 97 erstmals seit Monaten wieder im zweistelligen Bereich.

Im Saale-Orla-Kreis ist die Inzidenz dagegen auf 240 gestiegen. Hier musste kürzlich die PCR-Teststelle am Landratsamt in Schleiz schließen. Noch in dieser Woche soll mit Hilfe der Bundeswehr der Betrieb wieder anlaufen.