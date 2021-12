Corona-Update: Impfquoten und -aktionen in der Region

Vor allem die Auffrischungsimpfungen sorgen derzeit für großen Andrang bei Impfaktionen in der Region.

Im Hofer Land liegt die Quote der Zweitimpfungen bei rund 75 Prozent (74,45%). Jeder Vierte ist zudem mittlerweile geboostert (25,36%). Im Landkreis Wunsiedel sind 72 Prozent doppelt geimpft (72,35%), den Booster hat jeder fünfte bekommen (20,16%). Damit liegen beide Landkreise über dem deutschen und dem bayerischen Schnitt. Auch heute gibt es eine Impfaktion in der Hofer Freiheitshalle. Dafür müsst ihr euch aber vorher anmelden. Ohne Termin könnt ihr euch die Impfung auch im MVZ in Hof und in Rehau in der Praxis Dr. Klustova verabreichen lassen.

Impfaktionen am 09.12.2021