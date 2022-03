Corona-Update: Impfmöglichkeiten in der Region

Kinder sind die großen Leidtragenden der Pandemie. Schulen hatten teilweise geschlossen, und auch Treffen mit Freunden waren lange nicht drin. Im Unterricht müssen Schüler immer noch stundelang mit Maske sitzen. Aber wenigstens im Sport können sie sie ab sofort weglassen. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der vergangenen Woche verkündet.

Aber nicht nur die Maske, sondern auch die Impfung schützt vor Corona. Zumindest vor einem schweren Verlauf. Heute könnt ihr euch wieder in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert in Lichtenberg und Berg impfen lassen. Außerdem wird in der Eventhalle der Firma Rosenthal in Selb geimpft. Wer sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen will, der hat morgen (DI) die Gelegenheit auf eine Impfung mit dem Proteinimpfstoff von Novavax. Geimpft wird im Impfzentrum Helmbrechts und in der Hofer Freiheitshalle. Dafür braucht ihr allerdings einen Termin.