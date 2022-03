Corona-Update: Impfmöglichkeiten

Neben der Ukraine-Krise ist auch die Corona-Pandemie weiterhin eine große Herausforderung in der Region. Die Inzidenzen sind hoch. Im Hofer Land hat das Landratsamt zuletzt drei neue Todesfälle gemeldet. Im Saale-Orla-Kreis gab es zuletzt innerhalb von vier Tagen über 1000 Neuinfektionen. Daher stellt der Landkreis die Kontaktnachverfolgung um. Künftig werden vor allem gefährdete Personengruppen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, vom Gesundheitsamt kontaktiert. Alle anderen Personen mit positivem PCR-Test erhalten nur noch schriftliche Quarantäne-Bescheide per Post, teilt das Landratsamt mit.

In der Region gibt es auch heute wieder Impfaktionen. Im Impfzentrum Wunsiedel könnt ihr euch von 14 bis 17 Uhr mit Biontech, Moderna und Novavax impfen lassen.

In der Eventhalle am Philip Rosenthal Platz in Selb könnt ihr euch heute und morgen mit Moderna impfen lassen. Die Aktion findet von 12 bis 19 Uhr statt, richtet sich aber nur an Personen über 30 Jahren.