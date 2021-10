Corona Update: Impfauffrischung im Landkreis Wunsiedel

Im Landkreis Wunsiedel sind ab heute Auffrischimpfung für alle über 70 möglich bzw. für alle, die eine benötigen und deren Zweitimpfung schon mehr als ein halbes Jahr zurückliegt und der Hausarzt nicht impfen kann. Das geht ab 9 Uhr am Impfzentrum in Wunsiedel.

Wir gucken auf die aktuellen Zahlen: In Hof liegt die Inzidenz heute bei 46,5. Im Landkreis Hof bei 69,8. Im Landkreis Wunsiedel liegt die Inzidenz bei 43,1, im Vogtland bei 42,4. Der Landkreis Tirschenreuth weist mit einer Inzidenz von 11,2 den niedrigsten Wert in der Region auf, der Saale-Orla-Kreis hat mit 184,6 einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen.