Corona-Update: Impfaktionen in Hof und Marktredwitz

Fast alle Corona-Maßnahmen enden in Bayern zum Sonntag. Gleichzeitig sind die Inzidenzen auch in der Euroherz-Region weiter hoch. Die Krankenkasse Barmer meldet zum Beispiel einen Höchststand an Corona-Krankschreibungen in Bayern.

Derweil gibt es auch weiterhin Impfaktionen in der Region. Ihr könnt euch heute von 12 bis 16 Uhr im MAKkultur in Marktredwitz impfen lassen. Von 13 bis 19 Uhr findet außerdem eine Impfaktion in der Praxis BAG im Ärztezentrum Moschendorf statt.

Wie gewohnt impfen auch die Praxen Dr. Häußinger/Dr. Gebert in Berg und Lichtenberg.

Lichtenberg, Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert, Bad Stebener Str. 2, Täglich (Mo. – Fr.):

Montag bis Freitag: 8:00 – 11:00 Uhr / Montag und Donnerstag zusätzlich: 16:30 – 18:00 Uhr

Berg, Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert, Rothleitener Weg 6, Täglich (Mo. – Fr.):

Montag bis Freitag: 8:00 – 11:00 Uhr / Dienstag und Donnerstag zusätzlich: 16:30 – 18:00 Uhr