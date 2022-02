Corona-Update: Impfaktionen in der Region

Wer sich heute gegen das Coronavirus impfen lassen will hat unter anderem in Hof und Arzberg die Möglichkeit dazu. In der Bergbräu Arzberg könnt ihr euch von 10:00 bis 16:00 Uhr impfen lassen.

Im MVZ Hochfranken in Hof findet von 12:00 bis 16:00 Uhr eine Impfaktion statt.

Auch in der Freiheitshalle wird geimpft, sogar zwei Mal. Von 11:00 bis 14:00 Uhr gibt es eine reguläre Aktion ohne Termin. Von 15:00 bis 17:00 Uhr können sich dann Kinder impfen lassen. Dafür braucht es aber vorher eine telefonische Anmeldung.

Außerdem gibt es in den Praxen von Dr. Häußinger und Dr. Gebert in Berg und Lichtenberg bis 11 Uhr die Möglichkeit einfach zur Impfung vorbeizukommen.