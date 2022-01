Corona-Update: Impfaktionen in Hochfranken

Bei der heutigen (MO) Bund-Länder-Runde geht es natürlich mal wieder hauptsächlich um die Corona-Lage. Dabei wird es sicher auch um das Impfen und eine mögliche Impfpflicht geben. Darüber soll ja am Mittwoch im Bundestag debattiert werden.

Wer sich kurzfristig für eine Impfung oder einen Booster entscheidet, hat heute mehrere Möglichkeiten sich impfen zulassen. Von 11:00 bis 17 Uhr hat die Hofer Freiheitshalle für Impfwillige geöffnet. Auch das MVZ Hochfranken bietet Impfungen ohne Termin von 8 bis 16 Uhr an. In Selb gibt es von 8 bis 15 Uhr eine Impfaktion mit dem Vakzin von Moderna. Das heißt, es dürfen nur Über-30-Jährige zur Aktion in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz kommen.

Impfaktionen Montag, 24.01.2022:

Hof

Freiheitshalle: 11:00 bis 17:00 Uhr

MVZ Hochfranken: 8:00 bis 16:00 Uhr

Selb

Eventhalle (Philip-Rosenthal-Platz 1): 8:00 bis 15:00 Uhr mit Impfstoff von Moderna