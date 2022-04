Corona-Update: Impfaktionen in der Region

Zuletzt sind die Inzidenzen in Wunsiedel und dem Hofer Land unter die 1.000er Marke gefallen. Über Ostern wurden wenig Neuinfektionen registriert, das kann sich jetzt nach den Feiertagen allerdings ändern.

Wer auch für den Sommer einen Schutz vor dem Corona-Virus bekommen will, kann sich heute an mehreren Stellen impfen lassen. Impfaktionen finden heute in Hof in der Freiheitshalle und der Praxis BAG im Ärztezentrum Moschendorf statt. Auch die Arztpraxen Dr. Häußinger/Dr. Gebert in Berg und Lichtenberg impfen wie gewohnt. In Marktredwitz findet im MAKkultur eine Impfaktion statt.

Impfaktionen in der Region im Überblick:

Marktredwitz

MakKultur: 12:00 bis 16:00 Uhr

Hof

Freiheitshalle: 11:00 bis 17:00 Uhr

Von 15:00 bis 17:00 Uhr findet dort eine Impfaktion für Kinder mit Anmeldung statt.

Praxis BAG Breit-Reuter-Seuß PG Ärztezentrum Moschendorf: 13:00 bis 19:00 Uhr

Lichtenberg und Berg

Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert: 8:00 – 11:00 Uhr