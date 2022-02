Corona-Update: Impfaktionen in der Region

Ab 16. März müssen Pflegekräfte und andere Beschäftigte im Gesundheitssektor geimpft sein.

So sieht es die einrichtungsbezogene Impfpflicht vor. Der Freistaat Sachsen hat den Leitfaden für die Umsetzung an die Kommunen weitergegeben. Demnach sind nach entsprechenden Fristen Tätigkeits- oder Betretungsverbote für Ungeimpfte möglich. Laut Freistaat aber nur, wenn dadurch die Versorgung nicht gefährdet.

Das sind die Impfquoten in Hochfranken: Im Hofer Land sind 81% zweimal und knapp 65% drei Mal geimpft. Im Landkreis Wunsiedel liegen die Zweitimpfungen bei knapp 78% und die Drittimpfungen bei knapp 57%.

Auch heute und morgen gibt es wieder Impfaktionen in der Region.

Heute könnt ihr euch von 14:00 bis 17:00 Uhr im Impfzentrum Wunsiedel impfen lassen.

Heute und morgen gibt es Aktionen für Über-30-Jährige von 12:00 bis 19:00 Uhr in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz in Selb. In der Impfstelle Eich im Vogtland gibt es morgen von 9 bis 17 Uhr die Sonntagsimpfaktion.