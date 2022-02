Corona-Update: Impfaktionen in der Region

Seit Anfang Februar gibt es im vogtländischen Adorf eine neue Impfstelle. In den ersten Tagen sind dort laut Landratsamt über 150 Impfungen vorgenommen worden. Ab heute gibt es dort immer mittwochs von 14 bis 18 Uhr Kinderimpfaktionen für Kinder ab 5 Jahren. Eine Kinderimpfaktion gibt es auch morgen von 15 bis 17 Uhr im Impfzentrum Helmbrechts.

Erwachsene können sich heute unter anderem in Hof und Marktredwitz impfen lassen.

Von 8 bis 12 Uhr impft das MVZ Hochfranken in Hof, von 13 bis 19 Uhr die Praxis BAG im Ärztezentrum Moschendorf. Im MAKkultur in Marktredwitz findet die Impfaktion von 12 bis 16 Uhr statt.