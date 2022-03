Corona-Update: Impfaktionen in der Euroherz-Region

Die Inzidenzen in der Euroherz-Region bleiben hoch. Im Landkreis liegt sie bei 2426. Das Landratsamt meldet zwei Todesfälle – Ein 82-jähriger und ein 29-jähriger Mann.

Ab heute gibt es immer freitags von 12 bis 16 Uhr Impfaktionen in Selb. Bei Rosenthal am Rothbühl könnt ihr euch mit Biontech, Moderna und dem neuen Impfstoff Novavax impfen lassen.

In Auerbach findet heute auch eine spezielle Impfaktion statt – Bei der Verbraucherzentrale in der Plauenschen Straße. Von 10 bis 14 Uhr könnt ihr euch dort impfen lassen. Danach bekommt ihr einen 15 Euro Gutschein für eine halbstündige Beratung in der Verbraucherzentrale. Dabei geht es um die Themen Verträge, Versicherungen und Finanzen.

In Lichtenberg und Berg könnt ihr euch wie gewohnt von 8:00 bis 11:00 Uhr und von 16:30 bis 18 Uhr impfen lassen – in der Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert.