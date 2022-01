Corona-Update: Impfaktionen in der Euroherz-Region

Für den Impfstoff von Johnson & Johnson reicht künftig nicht mehr nur eine Dosis zur vollständigen Impfung. Das hat das Bundesgesundheitsministerium angekündigt. Damit dürften wohl noch mehr Menschen zusätzliche Impfungen brauchen. Auch heute gibt es in der Euroherz-Region einige Impfaktionen. Im MAKkultur in Marktredwitz können sich alle ab 12 Jahren Erst-, Zweit und Drittimpfungen abholen. In Hof impfen das MVZ Hochfranken und das Ärztezentrum in Moschendorf ohne Termin. Auch in Oelsnitz in der Vogtlandsporthalle findet eine Sonderimpfaktion statt. Das Impfzentrum in Helmbrechts ist heute außerdem von 15 bis 17 Uhr für Kinderimpfungen reserviert.

Impfaktionen am 19. Januar:

Hof:

– MVZ Hochfranken: 8:00 – 13:00 Uhr

– Praxis BAG Breit/Reuter/Seuß im Ärztezentrum Moschendorf: 13:00 – 19:00 Uhr

Marktredwitz:

– MAKkultur (Adresse: Markt 58): 12:00 – 16:00 Uhr

Oelsnitz:

– Vogtlandsporthalle (Damaschkestr. 55a): 9:00 – 16:00 Uhr

Kinderimpfaktion in Helmbrechts (Anmeldung erforderlich):

– Impfzentrum Helmbrechts: 15:00 – 17:00 Uhr