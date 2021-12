Corona-Update: Impfaktionen in der Euroherz-Region

2G- und 2G-Plus-Regeln erschweren derzeit das Leben von Ungeimpften.

Nur Geimpfte oder Genesene kommen beispielsweise in zahlreiche Läden, auf die Eisbahn oder ins Kino. Im Kino und anderen Freizeiteinrichtungen gilt ja sogar 2G-Plus.

Für diejenigen, die sich noch nicht haben impfen lassen oder eine Auffrischungsimpfung wollen, gibt es auch heute wieder Impfaktionen im Hofer Land.

Ohne Termin könnt ihr euch heute in der Hofer Freiheitshalle und am Rothbühl am Werk Rosenthal in Selb impfen lassen.

Auch im Feuerwehr-Gerätehaus in Konradsreuth findet heute eine Aktion statt. Hier müsst ihr euch aber vorher anmelden.

Impfungen ohne Termin:

– Freiheitshalle Hof: 8:00 bis 16:00 Uhr

– Selb am Werksgelände der Fa. Rosenthal am Rothbühl (Geheimrat-Rosenthal-Straße 71): 10:00 bis 15:00 Uhr

Impfungen mit Termin:

– Konradsreuth, Feuerwehr-Gerätehaus: 11:00 bis 17:30 Uhr