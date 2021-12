Corona-Update: Impfaktionen im Hofer Land mit und ohne Termin

2G im Handel, Kontaktbeschränkungen oder eine allgemeine Impfpflicht. Bund und Länder wollen ab dem Vormittag über strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten. Klar ist, die Impfungen müssen bundesweit an Fahrt aufnehmen. Egal ob, Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Stadt und Landkreis Hof legen mit täglichen Sonderimpfaktionen ein gutes Tempo vor. Auch gestern war wieder eine lange Schlange vor der Hofer Freiheitshalle gestanden. Heute (DO) könnt ihr euch ab 8 Uhr ohne Termin im MVZ Hochfranken in Hof impfen lassen. In der Schulturnhalle in Sparneck gibt es ab 11 Uhr eine Impfaktion, für die ihr allerdings vorher einen Termin vereinbaren müsst. Die Impfaktionen mit Termin richten sich vor allem an ältere Menschen, die nicht stundenlang in einer Warteschlange stehen können.

Termin vereinbaren:

Impfhotline: 09281/57-777 (montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr) oder online über www.impfzentren.bayern

Weitere Impftermine unter www.impfung-hoferland.de/impfaktionen-im-hofer-land/