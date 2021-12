Corona-Update: Impfaktionen heute in der Euroherz-Region

Er erwartet eine massive fünfte Corona-Welle. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt. Er hat in dem Zuge nochmals für Impfungen geworben.

Auch in der Euroherz-Region finden heute wieder mehrere Impfaktionen statt.

Mit vorheriger Terminvereinbarung könnt ihr euch heute im Bürgerhaus Trogen impfen lassen. Aber es gibt auch mehrere freie Impfaktionen.

Zum Beispiel im Wunsiedler Impfzentrum und in der Hofer Freiheitshalle.

Freie Impfaktionen finden auch in drei Arztpraxen statt, zwei in Hof und eine in Feilitzsch. Auch in Pößneck und in Schleiz im Saale-Orla-Kreis finden Impfaktionen ohne Termin statt. Morgen findet zudem eine Kinderimpfaktion im Impfzentrum Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth statt.

Samstag;

Impfaktionen ohne Termin:

Hof, Freiheitshalle: 8:00 bis 16:00 Uhr

Hof, Praxis BAG Breit-Reuter-Seuß PG Ärztezentrum Moschendorf: 8:00 bis 17:00 Uhr

Hof, Praxis Jakob Asis: 8:00 bis 12:00 Uhr

Feilitzsch, Praxis Dr. Roller: 9:00 bis 14:00 Uhr

Wunsiedel, Impfzentrum: 14:00 bis 17:00 Uhr

Impfaktion mit Termin:

Trogen, Bürgerhaus: 11:00 bis 17:30 Uhr

Sonntag:

Impfaktionen ohne Termin:

Hof, Freiheitshalle: 8:00 bis 14:00 Uhr

Hof, Praxis Dr. Daemi: 8:00 bis 16:00 Uhr

Hof, Praxis BAG Breit-Reuter-Seuß PG Ärztezentrum Moschendorf: 8:00 bis 17:00 Uhr