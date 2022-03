Corona-Update: Impfaktionen am Wochenende

Die Infektionszahlen in der Euroherz-Region sind weiter hoch. Zuletzt haben die Landkreise Hof und Wunsiedel innerhalb von 24 Stunden fast 1000 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenzen liegen über 2.000.

Im Hofer Land sind knapp 82 Prozent doppelt und zwei Drittel dreimal geimpft.

Im Landkreis Wunsiedel liegt die Impfquote der Zweitimpfungen bei 78 Prozent. Nur 58 Prozent haben die Boosterimpfung bekommen.

Im Impfzentrum Wunsiedel könnt ihr euch heute von 14:00 bis 17:00 Uhr mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax impfen lassen.

Morgen findet in Tauperlitz eine Impfaktion von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Praxis Dr Krause statt.