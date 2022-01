Corona-Update: Impfaktionen am Wochenende

Beim Radio Euroherz-Impfmarathon hat das Team des MVZ Hochfranken gestern 171 Impfungen verabreicht. Das ist natürlich nicht die letzte Gelegenheit gewesen sich impfen zu lassen. Auch dieses Wochenende gibt es wieder mehrere Möglichkeiten.

Im vogtländischen Markneukirchen hat die Impfstation in der Musikhalle heute zum letzten Mal geöffnet. Ab Dienstag zieht er ins ehemalige Verkehrsamt nach Adorf.

In Wunsiedel gibt es heute wieder eine Impfaktion ohne Termin im Impfzentrum. Heute und morgen können sich außerdem alle über 30 Jahren eine Moderna-Impfung in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz in Selb verabreichen lassen.

Weitere Impfaktionen morgen sind in der Praxis Dr. Krause in Tauperlitz und in der Praxis S-Hoope in Hof.

Samstag, 29.01.2022

Wunsiedel: Impfzentrum – 14:00 bis 17:00 Uhr

Selb: Eventhalle (Philip-Rosenthal-Platz 1) – 12:00 bis 16:00 Uhr (Ü30!)

Markneukirchen: Musikhalle – 10:00 bis 14:00 Uhr

Sonntag, 30.01.2022

Selb: Eventhalle (Philip-Rosenthal-Platz 1) – 8:00 bis 15:00 Uhr (Ü30!)

Döhlau/Tauperlitz: Praxis Dr. Krause – 10:00 bis 12:00 Uhr & 16:00 bis 19:00 Uhr

Hof: Praxis S-Hoope – 15:00 bis 17:00 Uhr