Corona-Update: Impfaktionen am Wochenende

Zwischen Bund und Ländern gibt es weiter Streit um die einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Derweil finden auch am Wochenende wieder mehrere Impfaktionen in der Euroherz-Region statt. Heute (SA) könnt ihr euch in Hof in der Freiheitshalle und in der Praxis S-Hoope impfen lassen. Auch im Impfzentrum Wunsiedel und in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz in Selb finden Impfaktionen statt. Morgen könnt ihr euch in der Praxis Dr. Krause in Tauperlitz und ebenfalls in der Eventhalle in Selb impfen lassen. Die Impfstelle Eich im Vogtlandkreis veranstaltet ebenfalls eine Sonntagsimpfaktion.

Samstag, 12.02.2022

Hof:

– Freiheitshalle: 11:00 bis 17:00 Uhr

– Praxis S-Hoope: 15:00 bis 17:00 Uhr

Selb:

– Eventhalle, Philip-Rosenthal-Platz 1: 8:00 bis 15:00 Uhr

Wunsiedel:

– Impfzentrum: 14:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 13.02.2022

Selb:

– Eventhalle, Philip-Rosenthal-Platz 1: 8:00 bis 15:00 Uhr

Tauperlitz (Döhlau):

– Praxis Dr. Krause: 10:00 bis 12:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr

Vogtlandkreis:

– Impfstelle Eich: 9:00 bis 17:00 Uhr