Corona-Update: Impfaktionen am Sonntag

Am Montag beraten Bund und Länder über die Corona-Lage. Auch dort wird es wahrscheinlich wieder um das Thema Impfen gehen. Am Mittwoch soll es im Deutschen Bundestag zudem eine Orientierungsdebatte zur allgemeinen Impfpflicht geben.

Das Thema bleibt relevant. Und für die, die sich jetzt noch für eine Impfung oder für den Booster entscheiden, gibt es morgen (SO) wieder Impfaktionen in der Region.

In Selb gibt es eine Impfaktion für Über-30-Jährige mit dem Impfstoff von Moderna. Die findet in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz statt.

In Hof impft die Praxis S-Hoope ohne Termin.

Im Döhlauer Ortsteil Tauperlitz könnt ihr euch die Impfung in der Praxis Dr Krause abholen. Die genauen Impfzeiten findet ihr hier:

Hof

Praxis S-Hoope, Dr. Schuster (August-Mohl-Str. 62): 15:00 bis 17:00 Uhr

Döhlau OT Tauperlitz

Praxis Dr. Krause (An der Ascher St. 1): 10:00 bis 12:00 Uhr & 16:00 bis 19:00 Uhr

Selb

Impfzentrum: 14:00 bis 17:00 Uhr