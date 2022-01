Corona-Update: Impfaktionen am Samstag

Der Radio Euroherz-Impfmarathon geht in die nächste Runde. Nächsten Freitag findet dieser in Marktredwitz im Einkaufscenter KEC statt. Das Team des MVZ Hochfranken führt die Impfungen durch.

Aber auch heute (SA) gibt es in Hochfranken Möglichkeiten, sich unkompliziert impfen zu lassen.

In Hof finden Impfungen ohne Termin in der Hofer Freiheitshalle und in der Praxis Dr. Asis statt.

In Selb könnt ihr euch eine Impfung in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz abholen und in Wunsiedel im BRK-Impfzentrum. Mehr Infos und die Öffnungszeiten findet ihr hier:

Hof

Freiheitshalle Hof: 9:00 bis 16:00 Uhr

Praxis Dr. Asis (Poststr. 13): 8:00 bis 12:00 Uhr

Freiheitshalle Hof: 9:00 bis 16:00 Uhr Praxis Dr. Asis (Poststr. 13): 8:00 bis 12:00 Uhr Selb

Eventhalle (Philip-Rosenthal-Platz 1): 08:00 bis 15:00 Uhr => Nur für Personen Ü30!

Eventhalle (Philip-Rosenthal-Platz 1): 08:00 bis 15:00 Uhr => Nur für Personen Ü30! Wunsiedel

Impfzentrum: 14:00 bis 17:00 Uhr