Corona-Update: Impfaktionen am Montag

In gut drei Wochen tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Dann müssen Pfleger und andere Beschäftigte im Gesundheitsbereich nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind.

Aus Sachsen gab es Kritik: Ministerpräsident Kretschmer hätte sich praktikablere Lösungen zur Umsetzung gewünscht. Zudem finde er es nicht gut, dass die Gesundheitsämter die ganze Last zu tragen hätten. Für die Umsetzung hat der Freistaat Sachsen das Vorgehen angekündigt. Es soll nur dann Betretungs- oder Tätigkeitsverbote geben, wenn dadurch nicht die Versorgung gefährdet wird. Dazu sollen auch die Einrichtungen ihre Einschätzung abgeben.

Die Impfquote bei vollstationären Pflegeeinrichtungen lag in Sachsen Ende der Woche gerade einmal bei knapp 71 Prozent.

Auch heute gibt es in der Region wieder Impfaktionen ohne Termin.

In Hof impfen Ärzte von 11:00 bis 17:00 Uhr in der Freiheitshalle.

Auch die Praxen Dr. Häußinger / Dr. Gebert impfen wieder in Berg und Lichtenberg. Jeweils von 8 bis 11 Uhr, in Lichtenberg außerdem nochmal von 16:30 bis 18:00 Uhr.

Eine Impfaktion für Über-30-Jährige mit Moderna gibt es in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz in Selb. Von 11:00 bis 14:00 und von 15:00 bis 18:00 Uhr könnt ihr euch impfen und außerdem auch testen lassen.