Corona-Update: Impfaktion im MVZ Münchberg

Alle die eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung möchten, sollen sie bis Weihnachten auch bekommen. Darüber sind sich Bund und Länder einig. Bis zu 30 Millionen Impfungen sind geplant. Hochfranken impft schon jetzt auf Hochtouren. Die Quote bei den Booster-Impfungen liegt um die 16 Prozent. Heute gibt es bereits die nächste Impfaktion. Im MVZ Hausarztzentrum Münchberg könnt ihr euch zwischen 8 und 13 Uhr ohne Termin impfen lassen. Es stehen etwa 700 Impfdosen bereit. Morgen geht es im Foyer der Freiheitshalle in Hof weiter. Im Impfzentrum in Wunsiedel gibt es morgen zwischen 14 und 17 Uhr eine Impfaktion ohne Termin.

In Sachsen will das Deutsche Rote Kreuz ab heute wieder das Online-Buchungssystem in Betrieb nehmen. Dann könnt ihr wieder im Internet einen Termin für die festen Impfstellen vereinbaren. Die Impfquote in Sachsen ist weiterhin bundesweit am niedrigsten, der Vogtlandkreis liegt mit über 70 Prozent im Freistaat aber an der Spitze.