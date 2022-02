Corona-Update: Impf- und Testsituation in der Region

Im Hofer Land haben fast zwei Drittel der Menschen ihre Drittimpfung bekommen. Impfaktionen ohne Termin gibt es aber natürlich weiterhin. Von 11 bis 17 Uhr könnt ihr euch heute in der Hofer Freiheitshalle und im Selbitzer Rathaus impfen lassen. Von 16 bis 20 Uhr findet außerdem eine Impfaktion in der Stadthalle Gefrees statt.

Am Werksgelände Rosenthal am Rothbühl in Selb können sich vor allem unter 30-jährige eine Impfung holen. Außerdem gibt es eine Neuigkeit aus dem Vogtlandkreis. Neben den Standorten Eich und Plauen gibt es ja auch seit Anfang des Monats eine Impfstelle in Adorf. Dort gibt es ab nächster Woche immer mittwochs einen Kinderimpftag.

Neben dem Impfen gibt es auch viele Testmöglichkeiten in der Region. Seit kurzem gibt es zum Beispiel eine neue Teststelle am Rehauer Rewe-Markt. Ab heute bietet aber zum Beispiel auch die Marien Apotheke in Marktredwitz kostenpflichtige und kostenlose PCR-Tests an.