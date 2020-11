Corona-Update: Immer noch viele Fälle in der Region

Drei Wochen im Lockdown-Light liegen schon hinter uns, nach aktuellen Beratungen von Bund und Ländern könnten uns aber noch weitere vier bevorstehen. Sie wollen die Maßnahme vermutlich bis zum 20. Dezember verlängern. Der Grund: Die Infektionszahlen sind immer noch nicht gesunken, wie erhofft. Auch in der Euroherz-Region bekommen wir von den Gesundheitsämtern täglich viele neue Fälle gemeldet. In Stadt und Landkreis Hof sind es heute 50 – die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Hof steigt damit auf fast 300. An der Grundschule Oberkotzau gibt es einen weiteren Fall. Zwei Männer über 80 sind an den Folgen des Virus verstorben. Gleichzeitig haben 28 Personen die Quarantäne aber verlassen können. Im Vogtland gibt es heute erneut die höchste Zahl an Neuinfektionen in der Region, nämlich 55. Dort sind außerdem drei Menschen verstorben. In Auerbach hat ein weiteres Testzentrum aufgemacht. Im Landkreis Wunsiedel kommen 10 Neuinfektionen dazu, eine 81- und eine 91-jährige Frau sind gestorben. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 28 neue Fälle, eine Siebte Klasse an der Kemnather Realschule ist in Quarantäne.