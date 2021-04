Corona-Update: Immer mehr Intensivpatienten in Hochfranken

Beim Impfen gibt die Region (also) Gas. Die Impfquote im Hofer Land ist mit 19 einhalb Prozent überdurchschnittlich hoch. Aber auch bei den Corona-Inzidenzen ist die Region weiterhin Spitzenreiter in Deutschland. Der Wert in der Stadt Hof ist nochmal stark gestiegen auf heute 571, gefolgt vom Landkreis Hof mit einer Inzidenz von 451. Auch auf den Intensivstationen in Hochfranken liegen immer mehr Menschen. Mittlerweile kommen einige Patienten in andere Krankenhäuser.

Der Vogtlandkreis liegt heute bei einer Inzidenz von 284. Die Hausärzte könnten eine Menge an Astrazeneca-Impfstoff verimpfen, spüren aber momentan noch eine Zurückhaltung in der Bevölkerung. In den Landkreisen Wunsiedel (Inzidenz: 140) und Tirschenreuth (115) sieht die Lage mit niedrigeren Werten etwas besser aus.

Heutige 7-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis (laut RKI): 198