Corona-Update: Hofer Zahlen steigen wieder

Zu Weihnachten wollen wir eigentlich nur Gutes hören, Corona bleibt aber wie bei allem dieses Jahr auch an Heiligabend ein unvermeidbares Thema. Über die Feiertage sind die Regeln ja etwas gelockert, Treffen mit wenigen Verwandten und Freunden sind erlaubt. Im Hofer Land ist die Zahl der Neuinfektionen allerdings von gestern auf heute wieder stark gestiegen. Waren es gestern noch 46 neue Fälle, meldet das Landratsamt für Stadt und Landkreis heute 80. Außerdem die tragische Nachricht: 5 weitere Menschen sind an oder mit Corona verstorben und werden Weihnachten 2020 nicht mehr erleben. Seit Beginn der Pandemie sind im Hofer Land insgesamt 92 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.