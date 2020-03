Corona-Update: Hofer Teststelle auch am Wochenende geöffnet – App hilft bei Ermittlung von Testpersonen

Mitterteich ist mit einer Ausgangssperre vorangegangen – heute hat Ministerpräsident Markus Söder sie für ganz Bayern beschlossen. In Mitterteich gibt es weiterhin besonders viele Corona-Infizierten. Insgesamt sind es im Landkreis Tirschenreuth momentan 62 Fälle. Im Landkreis Wunsiedel ist die Zahl der positiv getesteten Menschen auf 22 gestiegen. In Marktleuthen ist heute eine zentrale Teststelle in Betrieb gegangen. In der Hofer Freiheitshalle gibt es schon eine. Die Ärzte führen dort täglich etwa 120 Tests durch. Die Teststelle hat ab sofort auch am Wochenende geöffnet. Weil da die Hausärzte zuhaben, gibt es eine Online-App, die ermittelt ob mögliche Verdachtsfälle zur Teststelle müssen. Die Zahl der Corona-Fälle liegt in Stadt und Landkreis Hof momentan bei 40. Im Saale-Orla-Kreis sind es fünf Fälle. Auch hier haben Teststellen in Pößneck und Schleiz den Betrieb aufgenommen. Der Vogltandkreis melden sieben Fälle.