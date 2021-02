Corona Update: Hofer SchülerInnen bleiben im Distanzunterricht

Es ist einfach noch kein Ende in Sicht: Die Inzidenzwerte im Hofer Land sind nach wie vor so hoch, dass Stadt und Landkreis heute die derzeit geltenden Allgemeinverfügungen verlängert haben. Das schreibt aktuell das Hofer Landratsamt in einer Pressemitteilung. Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler in Stadt und Landkreis bis zum 28.Februar im Distanzunterricht bleiben – AUCH die Abschlussklassen in den Gymnasien und der FOS/BOS. Demnach sollen die Schulleitungen selbst entscheiden, wann und ob in den kommenden Wochen Prüfungen stattfinden. Damit das Ganze sicherer lassen zu werden, können sich die Schüler weiterhin testen lassen. Konkret bedeutet das, dass ihnen gesonderte Testzeiten an den Teststationen zur Verfügung stehen. Das Ziel: Dass die Abschlussklassen ab Anfang März wieder in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht gehen können.