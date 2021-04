Corona-Update: Hofer Schnellteststellen morgen länger geöffnet

Weil die Corona-Infektionszahlen im Hofer Land momentan so hoch sind, bleibt Testen eine wichtige Absicherung. Die drei Schnellteststationen in Hof haben morgen eine Stunde länger von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Damit sollen alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, sich vor dem Schulstart am Montag zu testen. In der Notbetreuung gilt nämlich dann Testpflicht.

Auch im Vogtland steigen die Zahlen weiter. Der Landkreis liegt nur noch knapp unter der Inzidenz von 300. Im Saale-Orla-Kreis ist sie auf 176 gesunken. Dort öffnet am Montag eine neue Schnellteststation in Gefell. Eine Woche später soll eine in Bad Lobenstein dazukommen. Am Landratsamt in Schleiz muss die PCR-Test-Station dagegen vorübergehend wegen Quarantänemaßnahmen schließen.

In den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth bleiben die Inzidenzen weiter knapp über 100.